Банки поставили жесткое условие Utair для решения вопроса по выплате кредитов

Авиакомпания погрязла в долгах Фото: архив авиакомпании «ЮТэйр»

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair согласилась на аудиторскую проверку. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила руководитель пресс-службы перевозчика Наталья Мелехова.

«Utair получает стабильную прибыль от операционной деятельности и бесперебойно будет совершать все полеты. Компания в конструктивном диалоге с кредиторами: учитывает их условия, согласилась на аудитора из „большой четверки“ (четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, — прим. ред.) для независимой оценки финансовой модели и ждет согласования нового графика платежей», — говорит Мелехова. В компании не стали уточнять, идет ли уже проверка или она только планируется. В Ernst & Young, которая и является аудитором, также сказали, что это закрытая информация.

Ранее Utair разослала кредиторам новый вариант урегулирования задолженности. Компания предполагает пролонгацию части выплат на 35 лет под символические 0,01%. Речь идет о сумме 31,4 млрд рублей, это 40% от общего долга компании. Но, по словам источника РБК, банки срок пролонгации ограничили 15 годами. В Сбербанке «URA.RU» подтвердили получение новых предложений от Utair. Однако отметили, что детальные комментарии по этой теме преждевременны.

Член наблюдательного совета авиакомпании Андрей Филатов подтвердил, что сейчас идет работа по реструктуризации долга. «Каждый день мы занимаемся поиском решений, в частности детализацией реструктуризации», — сказал он «URA.RU». Филатов не стал комментировать предложение кредиторов о пролонгации выплат на 15 лет, так как не владеет этой информацией.

Ранее СМИ писали, что Utair не в состоянии заплатить проценты по долгам. Деньги ушли на обеспечение бесперебойной работы авиакомпании.