Ямальский мальчик на качелях стал настоящим интернет-мемом Фото: Pixabay

Вирусное видео из Ноябрьска (ЯНАО), где мальчик спокойно раскачивается на качелях во время сильного пожара, стало популярным на иностранных порталах. Среди них — Reddit (сайт занимает 18-е место в мире по посещаемости, по данным компании SimilarWeb).

Видеозапись «Just another day» («Просто еще один день») на Reddit разместил пользователь pingyaru в разделе «r/ANormalDayInRussia». Пост был опубликован 14 часов назад и уже заинтересовал читателей рубрики. Участниками раздела являются 632 тысячи человек. Описание в переводе на русский язык звучит так: «Гифки (анимированные картинки — прим. ред.) видео, картинки вашего повседневного пребывания в России или в прилегающих районах».

О ролике также рассказало зарубежное издание — турецкая газета Yeni Safak. В заметке журналист написал, что на видео странный момент. «Мальчик катается на качелях, а за ним горит дом. Пользователи соцсетей назвали ребенка „хладнокровным“», — подчеркнул турецкий корреспондент.

Ранее «URA.RU» удалось пообщаться с родственником мальчика. Он рассказал, что его ребенок гулял с друзьями и захотел покататься на качелях, несмотря на горящий дом в нескольких десятках метров от него. Пожар в двухэтажном расселенном доме по улице Изыскателей в Ноябрьске произошел 25 мая. В инциденте пострадавших и погибших нет.

Видео: Вадим Королевский, VK