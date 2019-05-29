На свидетелей по делу чиновника с «курганской Рублевки» завели уголовные дела

Попытка обмануть судью привела к новым уголовным делам (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Трое жителей Курганской области, выступавшие свидетелями по коррупционному делу в отношении одного из чиновников Кетовского района, прозванного «курганской Рублевкой», сами стали фигурантами уголовного дела. Они пытались обмануть суд, чтобы помочь подсудимой, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.

«Подозреваемые дали заведомо ложные свидетельские показания в суде при рассмотрении уголовного дела о фактах совершения должностным лицом одного из сельских советов района коррупционных преступлений», — заявили в ведомстве. Уголовные дела возбуждены по статье 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

«Данные свидетели, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали суду неправдивые показания, которые оправдывали действия подсудимой в совершении ею должностных преступлений», — рассказали «URA.RU» в областной прокуратуре. По данным надзорного органа, эти показания были оценены судом как недостоверные.

По данным «URA.RU», речь идет об уголовном деле в отношении экс-главы Колесниковского сельсовета Людмилы Возмиловой. В декабре 2018 года Кетовский районный суд признал ее виновной в земельных махинациях и приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно. В марте областной суд ужесточил наказание, отправив Возмилову на 2,5 года в колонию общего режима. В областной прокуратуре и СУ СК отказались комментировать эту информацию.