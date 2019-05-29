Ямальские власти не поверили данным Росстата о тотальной бедности населения

По данным ВЦИОМ, лишь 11% ямальцев указали, что денег хватает только на питание Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти ЯНАО не согласились с данными исследования Росстата о финансовом состоянии местных жителей в четвертом квартале 2018 года. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.

В статистическом документе была указано, что на Ямале доля семей, которые испытывают финансовые проблемы с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ, составила 100% опрошенных. Всего, по данным Росстата, были опрошены 260 семей на Ямале: 210 — проживающих в городе и 50 — в сельской местности.

«За период 2017—2018 годов прирост реальной заработной платы в округе достиг 8,4%. В 2018 году средняя зарплата в регионе в пять раз превысила стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Аналогичное исследование в октябре прошлого года проводил ВЦИОМ. В результате выяснилось, что 44% респондентов могут позволить себе вещи первой необходимости. 37% не имеют финансовых трудностей при крупных покупках или поездках в отпуск, и лишь 11% указали, что денег хватает только на питание.

Источники агентства, знакомые с ситуацией, сообщили, что сейчас начата проверка достоверности данных Росстата.

22 мая Росстат опубликовал отчет, где указал, что добыча природного газа в апреле 2019 года выросла в годовом выражении на 16%. На следующий день министр экономического развития РФ России Максим Орешкин потребовал от ведомства объяснения, почему добыча природного газа резко увеличилась. Причиной, по информации ведомства, стали «неточные данные», которые предоставило одно из ямальских добывающих предприятий.