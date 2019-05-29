В фильме Мясникова снимаются известные российские актеры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников раскрыл актерский состав своего фильма, к съемкам которого он приступил на прошлой неделе. Совместное фото с актерами он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Главное — это семья! Это я и хочу донести до вас в моем кино», — написал Мясников, добавив, что решил отчасти раскрыть актерский состав своего фильма. Вместе с ним на фото запечатлены известные артисты — Галина Петрова, Глафира Тарханова и Юрий Ицков. Фанаты Мясникова с восторгом восприняли такой выбор исполнителей в его фильме. «Актерский состав очень душевный! Обожаю их!» — отметила svetlana_89_89.

О том, что Мясников намерен снять свой первый фильм, стало известно 22 мая. Артист хочет выпустить доброе кино, которое даст зрителям пищу для раздумий — «как хорошая книга».