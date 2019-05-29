Отколовшийся «уральский пельмень» снимет в своем фильме звезд российских сериалов. ФОТО

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 14:58
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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, гитара, мясников вячеслав
В фильме Мясникова снимаются известные российские актерыФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Раскол в «Уральских пельменях»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников раскрыл актерский состав своего фильма, к съемкам которого он приступил на прошлой неделе. Совместное фото с актерами он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Главное — это семья! Это я и хочу донести до вас в моем кино», — написал Мясников, добавив, что решил отчасти раскрыть актерский состав своего фильма. Вместе с ним на фото запечатлены известные артисты — Галина Петрова, Глафира Тарханова и Юрий Ицков. Фанаты Мясникова с восторгом восприняли такой выбор исполнителей в его фильме. «Актерский состав очень душевный! Обожаю их!» — отметила svetlana_89_89.

О том, что Мясников намерен снять свой первый фильм, стало известно 22 мая. Артист хочет выпустить доброе кино, которое даст зрителям пищу для раздумий — «как хорошая книга».

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