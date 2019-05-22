Отколовшийся участник «Уральских пельменей» решил снять фильм

Вячеслав Мясников обещает, что снимет доброе кино Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников собирается снять фильм. Информация об этом появилась на краудфандинговом портале Planeta.ru. Здесь артист объявил о сборе средств в поддержку талисмана новой картины — йоркширского терьера Вилли.

«Мы организуем этот проект, чтобы собрать на корм нашему лохматому талисману по имени Вилли. Вилли, несмотря на свой маленький размер, собачка взрослая. Можно сказать, что он старший ребенок семьи Мясниковых, — обратился юморист к своим поклонникам. — Хотите, чтобы Вилли снялся в одной из сцен? Тогда нам просто необходима ваша поддержка!»

Сбор средств был объявлен 21 мая, пока пользователи пожертвовали всего 600 рублей. Мясников заметил, что создание собственного фильма — его мечта. Юморист хочет выпустить доброе кино, которое, как хорошая книга, даст зрителям повод задуматься. Артист заметил, что к съемкам почти все готово, производство должно начаться уже в мае.

В 2018 году в команде «Уральские пельмени» произошел раскол. Лидеры коллектива Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свой собственный сольный проект — «Ваши пельмени». Теперь артисты выступают на гастролях с «Уральскими пельменями» только в Екатеринбурге и Москве, правда, продолжают сниматься вместе с другими участниками для телевыпусков шоу.