Новый Hyatt может открыться зимой 2019 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге второй раз перенесли открытие четырехзвездочной гостиницы Hyatt Place рядом с «Екатеринбург-Ареной». Проект «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК, гендиректор Андрей Козицын) должен был быть сдан в марте, но на объекте по-прежнему идут строительные работы.

Как стало известно «URA.RU», создателям отеля пришлось полностью перерабатывать внутренний интерьер четырехзвездочной гостиницы. Это связано с новыми, более жесткими требованиями международной сети Hyatt к дизайну помещений.

«Чтобы соответствовать высоким стандартам международной организации, было принято решение обратиться в студию дизайна интерьеров Sundukovy Sisters. От них были получены предложения, теперь потребуется время для тщательной проработки идей», — сообщили «URA.RU» в менеджменте отеля. Ориентировочно Hyatt Place в Екатеринбурге будет сдан к зиме 2019 года.

Главный офис студии Sundukovy Sisters находится в Москве. Она была основана близнецами Ириной и Ольгой Сундуковыми в 2004 году. В 2018-м компания получила престижную награду «Дизайнеры года» в рамках премии Gold Key Awards в Нью-Йорке. В портфолио у Сундуковых — интерьеры отелей, ресторанов и апартаментов в России, США, странах Европы и Азии. В пресс-службе студии отказались от комментариев.

Второй отель Hyatt в Екатеринбурге начали строить в 2017 году на Верх-Исетском бульваре, 3 и планировали закончить к чемпионату мира по футболу — 2018. Однако к мундиалю 14-этажное здание сдать не удалось из-за смены генподрядчика. Новой датой открытия тогда называли март 2019-го, но сроки снова сдвинулись. Кстати, Hyatt place входит в приостановленный инвестиционный проект УГМК «Стражи Урала».