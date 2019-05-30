Тюменский губернатор впервые отреагировал на банкротство Антипинского НПЗ

Правительство хочет сделать все, чтобы сохранить предприятие и коллектив Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительство Тюменской области постарается сохранить Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) в рабочем состоянии, несмотря на процедуру банкротства. Об этом на заседании областной думы сообщил губернатор региона Александр Моор, передает корреспондент «URA.RU».

«Ситуация [с заводом] является предметом моего внимания. Процедура банкротства законна. Но это не значит, что он перестанет существовать. Сегодня существует реальный интерес к этому современному и эффективному заводу. Единственное, его проблема в том, что в современных условиях независимым НПЗ сложно выживать. Более комфортно себя чувствуют НПЗ, которые входят в состав вертикально интегрированных компаний», — отметил Моор.

Глава региона также отметил, что руководители завода хотят восстановить переработку нефти до 1 июля. «Уверен, что новый собственник, которым сейчас является Сбербанк, в переговорах с потенциальными инвесторами выберет наиболее эффективного. Будем все делать, чтобы сохранить работающее предприятие и коллектив», — подытожил губернатор.

Ранее «URA.RU» сообщало, что основной кредитор Антипинского НПЗ — Сбербанк — ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о продаже завода. По информации источников агентства, на заводе сейчас идут текущие ремонты, после чего предприятие будет запущено.

Заявление гендиректора АНПЗ о признании предприятия банкротом было подано в арбитражный суд Тюменской области 20 мая. Сумма исковых требований предприятия превысила 346 млрд рублей. Завод — одно из крупнейших (по объемам производства) предприятий в своей сфере не только региона, но и всей России.