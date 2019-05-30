Диетологи объяснили, зачем россиянам «жить впроголодь» по совету Онищенко

По словам диетолога, эффективность ограничений в еде доказана на животных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Совет депутата Госдумы Геннадия Онищенко пожилым россиянам «чуть-чуть жить впроголодь» является разумной идеей. Об этом в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил диетолог Михаил Гинзбург, пояснив позицию экс-главного санитарного врача.

«Онищенко прав. Есть эксперименты на всех модельных животных (мышах, крысах, приматах). И на них показано, что уменьшение суточной калорийности процентов на 20 реально ведет к увеличению продолжительности жизни, к уменьшению вероятности смерти от „возрастных“ заболеваний», — отметил эксперт.

По его словам, эффективность гипокалорийной диеты (система питания с пониженным содержанием жиров и быстрых углеводов) подтверждается в так называемых «голубых зонах», где количество столетних людей выше среднего. «И для всех этих зон (например, Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Пуэрто-Рико) характерно умеренное отношение к еде. Несмотря на то, что научный мир вот этим живет, эти идеи в общество пока не проникли. Мне это кажется странным», — сказал Гинзбург.

Специалист добавил, что людям не нужно «цепляться» к Онищенко из-за того, что «мы живем в бедной стране, и полуголодное состояние — для нас норма». «Онищенко здесь скорее обращался к людям с хотя бы каким-то достатком, которые могут по крайней мере питаться по выбору», — пояснил диетолог.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «чуть-чуть жить впроголодь» и заниматься спортом. По мнению парламентария, питание у людей, которым «за 50», должно быть сдержанным и низкокалорийным. «Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы», — пояснил он позже.