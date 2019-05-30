Онищенко оправдался за совет пожилым россиянам жить впроголодь

Геннадий Онищенко утверждает, что его неправильно поняли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что пожилым россиянам стоит «жить чуть-чуть» впроголодь. Он заявил, что СМИ неверно истолковали его высказывание.

«Вот опять же все передернули… Я — не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я — против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов», — цитирует Онищенко «Комсомольская правда». Он добавил, что, как правило, «полнота появляется в области талии», и «надо идти по пути укрепления пресса».

Кроме того, парламентарий отметил, что у людей, которым «за 50», питание должно быть «сдержанным» и низкокалорийным.

Ранее Онищенко заявил, что объем потребляемой пожилыми людьми пищи «должен быть эффективным». В этой связи он дал совет «возрастным людям» «жить чуть-чуть впроголодь» и подвергать себя физическим нагрузкам, напоминает агентство Nation News. В ответ пользователи соцсетей поинтересовались, почему Онищенко не дал совет «жить впроголодь» чиновникам и олигархам, а также предложили не платить депутату зарплату.