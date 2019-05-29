Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить впроголодь

Депутат Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации американских гериатров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко посоветовал желающим избавиться от лишнего жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь». По словам специалиста, естественная физическая нагрузка наиболее эффективна в борьбе с лишним весом, если это не тяжелые формы ожирения.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным, — приводит слова Онищенко агентство RNS . — Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное».

Экс-глава Роспотребнадзора подчеркнул, что физическая нагрузка необходима, если позволяет сердце, а любой человек с превышением веса либо находится на ранней стадии диабета, либо у него заболевание пока не диагностировано.

Ранее американское издание MedicalExpress привело данные Американского гериатрического общества. Согласно сообщению, 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна уменьшить жировые отложения и нарастить мышечную массу у пожилых людей.