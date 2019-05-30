Телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» отреагировала на пост в Instagram губернатора Пермского края Максима Решетникова, который призвал жителей поселка Суксун поделиться проблемами. По мнению теледивы, для этого все жители населенного пункта должны быть подписаны на главу региона.
«Главное, чтобы все 8127 жителей пермского поселка городского типа (по данным Википедии) были подписаны в инстаграме на губера, чтобы поделиться с ними проблемами и пожеланиями», — написала Собчак.
Получить комментарий у Собчак корреспонденту «URA.RU» не удалось, она не ответила на звонок. На сообщение журналиста телеведущая к моменту публикации не ответила.
В пресс-службе губернатора Пермского края пояснили «URA.RU», что Instagram — это лишь один из каналов получения обратной связи, преимущественно от молодой части населения. «За два часа, пока висит анонс, уже поступило 25 вопросов именно по Суксуну. Так что было бы неправильно говорить, что жители Суксуна не „продвинуты“ и не знают, что такое Instagram», — сообщили агентству в пресс-службе главы региона, добавив, что для получения обратной связи от старшего поколения губернатор во время выездов проводит личные встречи на территориях. Губернатор Решетников посетит Суксун 31 мая.