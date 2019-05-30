Пентагон запретил пользоваться российскими космодромами

Пентагон запретил другим странам мира использовать российские космодромы. Решение американского военного ведомства вступит в силу в конце 2022 года.
«Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках», — пишет РИА «Новости». В частности документ не разрешает другим странам использовать российские космодромы для запуска спутников. Соответствующее решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.
Также в список запрещенных для сотрудничества стран попали Северная Корея, Китай, Сирия, Судан и Иран. С чем связан такой шаг американских властей, не уточняется.
Ранее сорвались переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с директором американского космического агентства NASA Джимом Брайденстайном. Позже власти США решили осваивать Луну вместе с Китаем, отказавшись от сотрудничества с Россией. Но директор NASA все равно позвонил Рогозину, чтобы похвастаться успехами в лунной миссии, напоминает «Национальная служба новостей».