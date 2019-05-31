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Создателя канала «Плохой спасатель» на «Ютубе» уволили из МЧС

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 00:32
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Роман Никитин намерен оспаривать увольнение в судеФото: страница Романа Никитина во «ВКонтакте»

Сотрудник Уральского поисково-спасательного отряда, спасатель-водолаз Роман Никитин — герой роликов на канал «Плохой спасатель» на YouTube, уволен из МЧС. Об этом «URA.RU» сообщил сам мужчина.

«Сегодня у меня был последний рабочий день, — рассказал он. — Мне не дали аттестоваться и уволили по статье 83 Трудового кодекса (по обстоятельствам, не зависящим от сторон). Буду оспаривать это решение в суде».

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Реальная причина увольнения «Плохого спасателя», по его мнению, — недовольство главка общественной деятельностью по отстаиванию прав работников МЧС. «Политика министерства сегодня такова, что проще уволить человека, который говорит о проблемах, чем решать эти проблемы», — говорит он.

Примечательно, что увольнение Никитина произошло в тот же день, когда сотрудники УрПСО взбунтовались против увольнения начальника отряда Анатолия Изотова, которого полгола назад спасатели выбрали своим командиром. Как сообщало «URA.RU», 30 мая около 50 спасателей приехали в региональное управление МЧС и потребовали разговора с начальником главка. По их словам, встреча состоялась, но ни к чему не привела.

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