Стилист Рогов осудил Собчак, из-за которой Бузова вернет дизайнеру куртку за 300 тысяч рублей

Александр Рогов напомнил, что вещь можно вернуть в течение одного года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стилист Александр Рогов осудил телеведущую Ксению Собчак, рассказавшую о том, что один «очень модный» дизайнер попросил ее повлиять на певицу Ольгу Бузову, чтобы та не надевала вещи его бренда. Об этом светский деятель заявил в разговоре с «URA.RU».

«Я считаю, что нельзя оценивать, этично или неэтично поведение Демны Гвасалии. Я считаю, что неэтично поведение Ксении Анатольевны Собчак, которая частный разговор выносит на всеобщее обсуждение. Даже если Демна об этом говорил, то это был личный разговор с человеком, которого он знает. Он не делал этого заявления в прессе», — высказал свое мнение стилист. Также Рогов вспомнил случай, когда модельер Карл Лагерфельд допускал подобные высказывания в адрес певицы Виктории Бекхэм. Кутюрье также просил людей из своего окружения повлиять на артистку, чтобы она не носила вещи его бренда.

«В целом такое в моде присутствует, и многие дизайнеры наверняка обсуждают клиентов или людей, которые носят их одежду. И, бывает, они не совсем соответствуют их представлениям о том, кто их творения должен носить», — рассказал стилист корреспонденту «URA.RU». Рогов подчеркнул, что вещь можно вернуть в магазин в течение года. При этом причины возврата могут быть разными, от изношенности до несоответствии фасона.

Бузова заявила, что готова вернуть вещи дизайнеру и директору бренда Balenciaga Демне Гвасалии, который, по ее сведениям, попросил телеведущую Ксению Собчак уговорить артистку не носить вещи бренда. Звезда «Дома-2» хочет вернуть куртку, которую приобрела в Милане за 300 тысяч рублей, и кроссовки, которые купила в ЦУМе за 60 тысяч рублей. Бузову в комментариях поддержали певица Лолита Милявская, актриса Наталья Рудова, ведущая и певица Марина Кравец и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.