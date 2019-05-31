Бузова вернет дизайнеру куртку за 300 тысяч, который пожаловался на нее Собчак

Ольга Бузова потребовала вернуть деньги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова вернет куртку дизайнеру, который, по ее сведениям, попросил телеведущую Ксению Собчак уговорить артистку не носить вещи своего бренда. Об этом она заявила на странице в Instagram.

Во время встречи с самыми популярными российскими пользовательницами Instagram журналистка рассказала, что один «очень модный» дизайнер попросил ее поговорить с Бузовой и попросить ее не надевать вещи своего бренда. «По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga… После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас!!!» — написала в посте певица.

Бузова уточнила, что хочет вернуть куртку, которую приобрела в Милане за 300 тысяч рублей, и кроссовки, которые купила в ЦУМе за 60 тысяч рублей. В ответ звезда «Дома-2» потребовала вернуть за вещи деньги. По ее словам, она потратит эти средства «на благое дело». Также артистка отметила, что «за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги», недостойно мужчины.

Исполнительницу поддержали не только подписчики, но и звезды российского шоу-бизнеса. Певица Лолита Милявская посоветовала Бузовой не обращать внимание на людей, у которых так много времени, что они могут его в пустую тратить. «Кто вы такие чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?!» — возмутилась актриса Наталья Рудова. Также поддержку выразили ведущая и певица Марина Кравец и экс участница «Дома-2» Виктория Боня.