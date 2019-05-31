30 мая 2019

Бузова вернет дизайнеру куртку за 300 тысяч, который пожаловался на нее Собчак

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 08:24
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова потребовала вернуть деньгиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова вернет куртку дизайнеру, который, по ее сведениям, попросил телеведущую Ксению Собчак уговорить артистку не носить вещи своего бренда. Об этом она заявила на странице в Instagram.

Во время встречи с самыми популярными российскими пользовательницами Instagram журналистка рассказала, что один «очень модный» дизайнер попросил ее поговорить с Бузовой и попросить ее не надевать вещи своего бренда. «По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga… После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас!!!» — написала в посте певица.

Бузова уточнила, что хочет вернуть куртку, которую приобрела в Милане за 300 тысяч рублей, и кроссовки, которые купила в ЦУМе за 60 тысяч рублей. В ответ звезда «Дома-2» потребовала вернуть за вещи деньги. По ее словам, она потратит эти средства «на благое дело». Также артистка отметила, что «за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги», недостойно мужчины.

Исполнительницу поддержали не только подписчики, но и звезды российского шоу-бизнеса. Певица Лолита Милявская посоветовала Бузовой не обращать внимание на людей, у которых так много времени, что они могут его в пустую тратить. «Кто вы такие чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?!» — возмутилась актриса Наталья Рудова. Также поддержку выразили ведущая и певица Марина Кравец и экс участница «Дома-2» Виктория Боня.

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Почти ни один выпуск Ксении Собчак, и многих других блоггеров не обходится без обсуждения меня ?????????? Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler ???? ?????????????????????????????? Для меня всегда понятие «люкс» был и будет, в первую очередь УМ, благородство, внутренняя наполненность и доброта , а не дешёвые понты в стиле «есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнём». Я работаю круглосуточно, и могу себе позволить, как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане, не смотря на цены! Я ношу вещи из Zara и Bershka , и не стесняюсь этого! Но также в моём гардеробе есть и вещи из «Модных домов». Люкс это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс - это намного больше!!! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того что на нем не Versace, а H&M ???? Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara... Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помиимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины - за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!!!!???? Вопрос риторический! После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ! Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300.000 рублей, и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело! P.S. Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом!!! Но это не значит, что меня можно было этим унижать.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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