Казнь корейских дипломатов после переговоров с США назвали фейком

По словам политолога, впервые новость о расстреле чиновников в КНДР появилась около месяца назад Фото: depositphotos.com

Новость о расстреле нескольких северокорейских чиновников после неудачных переговоров между лидерами КНДР и США — информационная утка. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил политолог-кореевед Константин Асмолов.

«Источник этой новости [о расстреле] — газета The Chosun Ilbo. Это ведущая консервативная газета Южной Кореи, которая держит первое место по уткозакидательству в отношении Севера. То есть, когда ведущая консервативная газета, да и еще и со ссылкой на анонимный источник, рассказывает нам душераздирающие подробности, с 90-процентной вероятностью это фейк», — отметил он.

Специалист добавил, что за последнее время было несколько аналогичных «вбросов» от The Chosun Ilbo. Например, про то, как Китай якобы вводил войска в КНДР для защиты зоны «Хасан-Раджин», про массовые беспорядки в Северной Корее из-за закрытия рынка и про русскую мафию, которая якобы хранит золото Ким Чен Ына.

Кроме того, по словам Асмолова, новость о расстреле чиновников в КНДР впервые появилась около месяца назад в японских СМИ. «В общем, если информация идет про Северную Корею от The Chosun Ilbo, это надо воспринимать как пропаганду до тех пор, пока новость не перепостит хотя бы [другая южнокорейская газета] Yonhap», — резюмировал политолог.

Как ранее писало «URA.RU», в корейских СМИ появилась информация о том, что в Северной Корее были расстреляны сразу несколько высокопоставленных чиновников. Причиной этого якобы послужили неудачные переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в Ханое.