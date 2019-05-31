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29 мая 2019

Будущий начальник УФСБ прилетел в Челябинск

Владимир Мичурин
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 20:47
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Сергей Сизов же попрощался с пензенским губернатором и прилетел в ЧелябинскФото: пресс-служба правительства Пензенской области
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Перестановки в силовых ведомствах

Будущий начальник управления ФСБ по Челябинской области Сергей Сизов с 6 июня вступает в должность. Он уже прилетел в регион и принимает дела, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.

В пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что еще 29 мая в регион прилетал представитель Центрального аппарата ФСБ России Александр Щерба. На встрече с губернатором Иваном Белозерцевым он поблагодарил за работу Сизова и представил его преемника — бывшего первого замначальника УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Полякова.

В Челябинске Сизова хорошо знают — до апреля 2016 года он работал первым замглавы регионального УФСБ. А после переезда в Пензу получил новое звание — генерал-майора.

Действующий пока руководитель УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин с 27 мая ушел в отпуск с последующим увольнением. Он руководил ведомством с 2016 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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