Будущий начальник УФСБ прилетел в Челябинск

Будущий начальник управления ФСБ по Челябинской области Сергей Сизов с 6 июня вступает в должность. Он уже прилетел в регион и принимает дела, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.
В пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что еще 29 мая в регион прилетал представитель Центрального аппарата ФСБ России Александр Щерба. На встрече с губернатором Иваном Белозерцевым он поблагодарил за работу Сизова и представил его преемника — бывшего первого замначальника УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Полякова.
В Челябинске Сизова хорошо знают — до апреля 2016 года он работал первым замглавы регионального УФСБ. А после переезда в Пензу получил новое звание — генерал-майора.
Действующий пока руководитель УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин с 27 мая ушел в отпуск с последующим увольнением. Он руководил ведомством с 2016 года.