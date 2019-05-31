В РПЦ изображение панфиловцев назвали символом героизма Фото: Илья Московец © URA.RU

В храме Министерства обороны РФ, который строят в городе Кубинка в Подмосковье, появится изображение 28 панфиловцев. Масштабное панно, которое войдет в композицию о Великой Отечественной войне, будет выполнено из бронзы.

«Глаза в глаза будут смотреть на нас герои-панфиловцы: история сохранила их военные книжки, и лица на вратах будут изображены именно с портретным сходством», — рассказал официальной газете Минобороны «Красная звезда» автор панно, скульптор Василий Шанов. По его словам, подвиг 28 панфиловцев является одним из ключевых событий войны.

В Русской православной церкви заявили, что не против появления в храме подобного панно. «Это не иконографические изображения, они не являются религиозными изображениями», — сообщил русской службе «Би-би-си» представитель РПЦ. В церкви также подчеркнули, что изображение панфиловцев стоит воспринимать как символ «героизма» и «жертвенности».

Главный храм Вооруженных Сил России будет возведен в Московской области к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Высота собора составит 95 метров. Одновременно в здании площадью 10,95 тысячи квадратных метров смогут расположиться до шести тысяч человек. Средства на возведение собирают с помощью пожертвований. Ранее президент РФ Владимир Путин направил личные средства на изготовление иконы храма.

Подвиг героев-панфиловцев — история о 28 солдатах, которые под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, погибли неподалеку от города Волоколамска, сражаясь с десятками немецких танков и пехоты. Некоторые российские исследователи ставят под сомнение правдивость этой истории.