Главную икону храма Минобороны создадут на личные деньги Путина

Президент России Владимир Путин направил личные средства на изготовление иконы главного храма Вооруженных Сил России в Московской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать», — цитирует RNS пресс-секретаря национального лидера. По словам Пескова, средства, которые выделил Путин, — это личный вклад президента в создание этого храма Вооруженных Сил РФ.
Храм планируется построить в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. При высоте в 95 метров его площадь составит 10,95 тысячи квадратных метров. Одновременно в здании смогут расположиться до шести тысяч человек. Средства на возведение собирают с помощью пожертвований. Для этой цели создан благотворительный фонд. Строительство окончится к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.