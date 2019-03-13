Главную икону храма Минобороны создадут на личные деньги Путина

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 15:24
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Богоявленский храм. Ильтяков Александр осматривает стройку Курган, строительство храма, богоявленский храм, памятник красину
Храм построят в подмосковной Кубинке (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин направил личные средства на изготовление иконы главного храма Вооруженных Сил России в Московской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать», — цитирует RNS пресс-секретаря национального лидера. По словам Пескова, средства, которые выделил Путин, — это личный вклад президента в создание этого храма Вооруженных Сил РФ.

Храм планируется построить в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. При высоте в 95 метров его площадь составит 10,95 тысячи квадратных метров. Одновременно в здании смогут расположиться до шести тысяч человек. Средства на возведение собирают с помощью пожертвований. Для этой цели создан благотворительный фонд. Строительство окончится к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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