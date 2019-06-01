31 мая 2019

Бузова объявила войну люксовой одежде после скандала с дизайнерской курткой

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
01 июня 2019 в 06:50
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова представила свой повседневный гардеробФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица Ольга Бузова, не по своей воле оказавшаяся в центре «модного» скандала, опубликовала на своей странице в Instagram свой повседневный наряд «для простых людей». Запись она сопроводила хештегом «#ЯОтменяюМодуНаБаленсиагу».

«Ну что поговорим о „тяжёлом люксе“ для простых людей. На мне сегодня вещи от тех, кто ценит своих покупателей. Штаны из New Yorker за 1190 руб., футболка от Olga Buzova Design — по бартеру, и кроссовки, которые я заказала в обычном интернет-магазине», — написала телеведущая.

Ранее, напомним, телеведущая Ксения Собчак написала в своем Instagram, что представители ведущих модных брендов пишут ей с просьбой уговорить певицу не носить их вещи. В ответ Бузова заявила, что вернет им все купленные ранее вещи.

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