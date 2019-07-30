Уральский боксер в США засыпал деньгами пассажирку самолета

Ковалев в США попадает скандал из-за женщины уже второй раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выходца из Челябинска, чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева сняли с авиарейса Майами-Лос-Анджелес, после того как он засыпал деньгами соседку по самолету. Об этом сообщило американское издание The Athletic.

«Прежде чем самолет взлетел, плачущая пассажирка обратилась к персоналу и заявила, что чувствует себя некомфортно и небезопасно», — пишет The Athletic. По ее словам, спортсмен взял ее за руку, стал целовать и осыпал купюрами. В результате командир экипажа предложил боксеру покинуть лайнер.

Инцидент произошел 15 июля, но известно о нем стало только сейчас. Ранее американская модель Джейми Фронтц обвинила Ковалева в нападении на нее. Американка подала иск против боксера на восемь миллионов долларов. Спортсмен, в свою очередь, назвал это «спектаклем».

На счету Ковалева, начавшего свою спортивную карьеру в Челябинске, 33 победы, в том числе 28 нокаутом. Поражений у него всего три, плюс одна ничья. Следующий бой Ковалева состоится на родине: в столице Южного Урала он встретится с Энтони Ярдом (Великобритания).