Медведь ударил лапами по машине ямальца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На одной из трасс Пуровского района (ЯНАО) медведь напал на автомобилиста. Водителя спасло лишь то, что он находился внутри машины.

«Подожди, остановись», — сказал водителю один из пассажиров. «Ну что, медведики, здорова! Ты что встал? Что ты хочешь?» — крикнул другой мужчина.

На кадрах записи видно, как водитель специально по просьбе пассажира притормаживает и останавливается напротив двух медвежат. Один из хищников подходит к машине и встает на задние лапы. Однако через несколько секунд замахнувшись ударяет лапами машину по водительской двери. По всей видимости, медведя спровоцировали сами люди.

По одной из версий, двое медвежат, которые попали на кадры видеозаписи, лишились матери и теперь обосновались поближе к «легкой» пище возле ямальской трассы, передает издание «Север-Пресс».

Окружное правительство ранее предупреждало ямальцев о возможных встречах с медведями. По словам властей, вероятность встретить хищника есть у жителей Пуровского района, а также возле городов Губкинский и Ноябрьск.

Видео: ИА «Север-Пресс»