По словам специалистов, медведей можно встретить на свалках, у дорог и около небольших таежных поселений Фото: pixabay.com

Жителей Ямала предупредили о возможных встречах с медведями. С высокой долей вероятности хищников можно встретить в Пуровском районе, возле городов Губкинский и Ноябрьск. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в окружном управлении по охране и регулированию использования животного мира.

Сейчас медведи выходят из зимней спячки и порой наведываются на трассы, приближаются к поселениям. Так, например, на сайте ГТРК «Ямал-Регион» появилось видео, где медведица с четырьмя детенышами идет вдоль дороги, ведущей на Харампурское месторождение. Семья хищников гуляла предположительно в 150 километрах от Губкинского.

Чаще всего медведицы с медвежатами выходят к людям, чтобы найти еду. «Весной медведей можно встретить на свалках, у дорог, около небольших таежных поселений», — подчеркнули в ведомстве. Там уточнили, что с наступлением тепла медведи опять уйдут в лес, где смогут добывать себе пищу. Тогда они будут избегать встреч с людьми.

По словам специалистов, на данный момент на Ямале резкого роста численности бурых медведей нет. В 2017 году количество особей хищника составило — 2220, в прошлом году — 2242 особи.

Видео: ОГТРК «Ямал-Регион»