Состояние Анастасии Вяткиной, пострадавшей в ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Ранее Косилов заявил о готовности оказать содействие в перевозке девушки в Москву, в госпиталь Бурденко. Но в министерстве заявили, что не располагают этой информацией. «Состояние девушки не позволяет ее транспортировать куда-либо», — подчеркнули в минздраве.
Анастасия, получившая тяжелую травму головного мозга, находится в состоянии комы. Врачи также ввели в искусственную кому еще одного пострадавшего, Никиту Лаврова. Оба находятся в Челябинской областной больнице. Третий пострадавший проходит лечение в Екатеринбурге.
ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля в 14 часов 10 минут. Внедорожник экс-чиновника выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали все, кто находился в Lada. Материалы уголовного дела в отношении Косилова переданы в полицейский главк региона.