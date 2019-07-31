Академик РАН назвал дату, когда вернется лето

Теплая погода может вернуться в российские регионы к началу следующей недели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Теплая летняя погода вернется в регионы России лишь на следующей неделе. Такой прогноз в беседе с корреспондентом «URA.RU» высказал академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников.

«Ничего катастрофического в нынешней ситуации я не вижу. И в Москве, и в других регионах страны просто наблюдаются различные движения потоков воздуха и воздушных масс: где-то становится теплее, а где-то — прохладнее. Уверен, к началу следующей недели в Москве, на Урале и в Сибири ситуация нормализуется и привычная летняя теплая погода снова установится в регионах. Это, по всей видимости, произойдет 5—6 августа», — пояснил ученый.

По прогнозам синоптиков, 31 июля в Москве может стать самым холодным днем месяца в этом году: по метеонаблюдениям такой низкой температуры не было 70 лет. Об этом рассказал «URA.RU» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Минувшая ночь стала самой холодной в июле этого года, температура понизилась до отметки плюс 8,9 градуса, а в 7 утра столбики термометров показывали плюс 8,3 градуса. До этого самая холодная ночь в июле была зафиксирована 30-го — плюс 9,7 градуса», — сообщил Синенков.

На Урале также держится прохладная погода, однако никаких температурных антирекордов пока не зафиксировано. Потепления в ближайшие дни в регионах УрФО не прогнозируется. «В ближайшие 3-4 дня в уральских городах ожидаются дожди, прохладная погода и сильная облачность», — заявила агентству официальный представитель Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.