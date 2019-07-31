Экономист объяснил, к чему приведут ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы облегчат долговое бремя россиян, но не спасут от кредитного коллапса 2021 года, сказал «URA.RU» экономист Константин Селянин.
«Это [ипотечные каникулы] недостаточная мера. Если не произойдет роста доходов, то через полтора-два года произойдет коллапс неплатежей по кредитам», — отметил Селянин. По мнению эксперта, проблемы будут сопоставимы с кризисом США 2008 года.
Селянин напомнил, что в прошлом году на ипотечном рынке РФ был поставлен рекорд — выдано более трех трлн рублей. Собеседник агентства отметил, что на банковскую и строительную отрасли ипотечные каникулы окажут положительное воздействие. Клиенты кредитных организаций заплатят за отсрочку увеличением срока ипотеки, а строители получат новых клиентов, привлеченных смягчением кредитных правил.
Доходы россиян падают шестой год подряд. Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин также высказался, что к 2021 году ситуация с закредитованностью россиян «взорвется», напоминает «Национальная служба новостей».
Взять ипотечные каникулы до полугода можно с 31 июля, но только один раз, напоминает RT. Мера доступна тем, кто стоит на учете в службе занятости, стал инвалидом I или II группы или находится на больничном более двух месяцев. Также отсрочку могут получить семьи, в которых увеличилось число иждивенцев с одновременным снижением дохода более чем на 20%.