Ди Каприо назвал причину пожаров в Сибири

Климатический кризис — вот причина пожаров, считает актерФото: depositphotos.com
Сибирские леса горят из-за климатического кризиса. Такое мнение высказал голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Instagram.
«Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров — это очередной признак климатического кризиса. Очаги возгораний и шлейфы от дыма в Гренландии, в Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары за месяц выделили столько СО2, сколько Швеция производит за год», — цитирует Ди Каприо в своем посте ролик британского издания The Guardian.
Ди Каприо — основатель фонда, который занимается сохранением экологических систем. В комментариях к посту российские пользователи поблагодарили посла мира ООН по проблемам климата за то, что он высказался о проблеме России.
Ранее жители Улан-Удэ призвали Ди Каприо обратить внимание на загрязнение Байкала. «Оскар дали, мир признал. Заступитесь за Байкал!» — написал пользователь mark rpdman. Ди Каприо еще не откликнулся на этот призыв.
Greenpeace утверждает, что в России сгорело 11 миллионов гектаров леса (это площадь трех стран: Португалии, Словакии и Хорватии). На 31 июля огнем охвачены 1,6 миллиона гектаров. ГУ МЧС по Красноярскому края направило самолет-амфибию Бе-200 тушить лесные пожары.