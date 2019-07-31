ГИБДД впервые представила карту со всеми камерами на дорогах

Карта дает информацию по всем регионам РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГИБДД опубликовала карту с камерами видеонаблюдения на всех дорогах России. Соответствующий раздел появился на официальном сайте инспекции.

«Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации. Внимание! Информационный ресурс находится в стадии наполнения», — говорится в сообщении ведомства.

Сервис позволяет выбрать гражданину любой регион РФ и посмотреть, где находятся камеры. Чтобы открыть раздел , необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах», уточняет RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что камеры не должны прятаться и использоваться для выписывания штрафов, напоминает «Национальная служба новостей». Российский лидер напомнил, что видеонаблюдение — средство для снижения количества аварий.

Камеры в Свердловской области Фото: скриншот, гибдд.рф