Сайт ГИБДД сломался после публикации карты всех камер на дорогах

Новый сервис о месте расположения камер стал недоступен вскоре после презентации
Официальный сайт ГИБДД оказался недоступен после публикации карты камер наблюдения на дорогах России. При попытке зайти на данный
Ранее сообщалось, что Госинспекция безопасности дорожного движения в режиме тестирования открыла раздел, где все желающие могут посмотреть адреса расположения камер видеофиксации. Меру реализовали после слов президента России Владимира Путина о том, что камеры не должны использоваться исключительно для выписки штрафов — устройства устанавливаются для сокращения числа аварий.
О причинах сбоя пока не сообщалось