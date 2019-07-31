Сайт ГИБДД сломался после публикации карты всех камер на дорогах

Новый сервис о месте расположения камер стал недоступен вскоре после презентации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Официальный сайт ГИБДД оказался недоступен после публикации карты камер наблюдения на дорогах России. При попытке зайти на данный раздел сайта появляется сообщение: «Ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта».

Ранее сообщалось, что Госинспекция безопасности дорожного движения в режиме тестирования открыла раздел, где все желающие могут посмотреть адреса расположения камер видеофиксации. Меру реализовали после слов президента России Владимира Путина о том, что камеры не должны использоваться исключительно для выписки штрафов — устройства устанавливаются для сокращения числа аварий.

О причинах сбоя пока не сообщалось

Фото: скриншот, гибдд.рф