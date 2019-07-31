Пострадавший отказался от помощи экс-чиновника Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Скорая помощь ехала к месту аварии с участием экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова около получаса. Об этом «URA.RU» рассказал пострадавший в ДТП Владислав Коваленко.

«Мимо проезжал врач, он сразу определил, что сильнее всех пострадала Настя [Вяткина] — у нее вместо лица было кровавое месиво, ее надо в больницу отправить первой. Вторым надо отправить Никиту [Лаврова], который был за рулем, я оказался самый легкий. Первая машина скорой помощи приехала минут через 30, потом приехали еще две», — рассказал «URA.RU» Владислав Коваленко, который сейчас лечится в Екатеринбурге.

Владислав очнулся через несколько минут после столкновения. Он помнит, что неожиданно на них вылетел большой черный автомобиль. Лавров, управлявший Lada Vesta, вывернул на свободное место влево, куда повернул в итоге и Lexus экс-замгубернатора. Косилов, по словам собеседника, ходил вокруг своей иномарки и переживал, что ему испортили машину, открыв дверцу ломом. На пострадавших он ни разу не взглянул. Косилов кому-то позвонил по телефону, приехал человек, который попытался снять номер его с автомобиля.

ДТП произошло 28 июля в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова выехал на встречную полосу. Состояние Анастасии Вяткиной и Никиты Лаврова не позволяет перевозить их в Москву, оба находятся в коме. 31 июля Косилов впервые позвонил Владиславу Коваленко. Извиняться он не стал. Наоборот, бывший чиновник пожаловался, как ему тяжело, что он все еще отходит от шока. Косилов спросил, нужна ли какая-нибудь помощь, но пострадавший отказался. После этого позвонил помощник экс-чиновника и сказал, что ему надо обязательно встретиться и «о чем-то с ним поговорить».