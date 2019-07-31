Челябинский экс-замгубернатора впервые позвонил пострадавшему в ДТП с его участием екатеринбуржцу

Резонансное ДТП остается в фокусе внимания жителей двух регионов Урала Фото: Читатель URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Экс-замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов впервые позвонил пострадавшему в ДТП с его участием. Об этом сообщил «URA.RU» Владислав Коваленко, проходящий сейчас лечение в екатеринбургском госпитале.

«Косилов сегодня звонил. Сказал, что поначалу был в состоянии шока и сейчас плохо себя чувствует. Что он готов помочь ребятам. Спросил меня, нужна ли помощь. Я сказал, что не нужна. Просил, чтобы я ему звонил по любому вопросу. Обещал, что со мной еще свяжется его заместитель», — рассказал Коваленко корреспонденту агентства.

О желании помочь пострадавшим — в том числе при необходимости обеспечить их транспортировку и лечение в московском госпитале имени Бурденко — экс-чиновник сообщил «URA.RU» вечером 30 июля. До этого Косилов предлагал дождаться окончания расследования и говорил, что аварию спровоцировал водитель столкнувшейся с его внедорожником Lada Vesta.

Днем 28 июля в Аргаяшском районе Челябинской области Lexus Косилова выехал на встречную полосу. В результате столкновения с отечественным авто пострадали трое молодых людей из Свердловской области. Состояние Анастасии Вяткиной и Никиты Лаврова не позволяет перевозить их в Москву, оба находятся в коме. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое ведут следователи ГУ МВД по Челябинской области.