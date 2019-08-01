«Газпромнефть» бьется с «Роснефтью» за миллиардные льготы на крупнейшем месторождении в Югре

«Роснефть» просила налоговый вычет в размере 46 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Роснефть» и «Газпромнефть» борются за право на льготы для Приобского месторождения. Президент России Владимир Путин одобрил предоставление налоговых льгот для обеих компаний, работающих в регионе.

«Путин одобрил налоговые преференции для двух частей Приобского месторождения, которые разрабатывают „Роснефть“ и „Газпром Нефть“», — пишет « Коммерсант ». С просьбой предоставить льготы обеим компаниям к президенту обратился глава Минэнерго Александр Новак.

«Газпромнефть» работает на южной части Приобского месторождения, «Роснефть» — на северной. Территория относится к Ханты-Мансийскому автономному округу.

Изначально сообщалось, что на льготы может рассчитывать только «Роснефть», которая просила для разработки участка десятилетний вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 46 млрд рублей. «Газпромнефть» же попросила вычет на 13,5 млрд рублей с 2020 года.

Освободившиеся средства компании планируют вложить в бурение на месторождении, чтобы остановить резкое падение добычи. В «Газпромнефти» комментарии по ситуации изданию не предоставили, в Минэнерго и Минфине от них отказались.