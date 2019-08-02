«Красное& Белое» возвращается на родину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В торговой алкосети «Красное & Белое», основателем которой является челябинский бизнесмен Сергей Студенников, произошли изменения. Три фирмы, ранее зарегистрированные в Челябинской и Свердловской областях, вернулись в Россию из офшорных зон всего через месяц после смены прописки.

Согласно базе данных СБИС, собственником ООО «Ледник» (Челябинск) и ООО «Залесье» (Екатеринбург) числилась «АМЕЛИОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Кипр). Теперь их владельцем вновь стал Студенников, сохранивший прописку в Челябинске. Его жена Елена Соболева также прописанная в Челябинске, вернула из «МАСИЛОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Кипр) фирму «Триумф» (Трехгорный, Челябинская область).

Все три фирмы специализируются на продаже алкогольных напитков и пива. В офшорных зонах они успели просуществовать с 27 июня по 1 августа. Причины возврата фирм в Россию неизвестны. Ранее на Кипр было выведено большинство активов Студенникова и Соболевой, стоимость которых оценивается в миллиарды рублей.

Вывод активов на Кипр эксперты связывают с попыткой бизнесмена снизить налоговую нагрузку. В фирмах «Красное & Белое» налоговики и ФСБ проводили обыски.

Уже три фирмы вернулись из Кипра

СКАН: СБИС