Россиянам посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на смартфонах

Гаджетам предписали «цифровую гигиену» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роскачество порекомендовало владельцам гаджетов заклеивать камеры и микрофоны, чтобы исключить слежку. Эксперты назвали это «цифровой гигиеной».

«Роскачество рекомендует <…> ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации», — цитирует РБК советы организации. Эксперты предупредили, что это позволит защититься от вирусной программы-шпиона, которая может оказаться на смартфоне или компьютере. Шпионская программа «способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснили специалисты.

По данным экспертов, наибольший интерес киберпреступников вызывает внешний вид жертвы, а содержание ее разговоров. Заклеивать камеры и микрофоны советуют куском непрозрачного скотча или изоленты или специальными шторками, которые крепятся на камеру ноутбука.

Ранее сообщалось, что девять из десяти мобильных приложений для iOS и Android уязвимы перед хакерскими атаками. Вирусы следят за набором букв на клавиатуре и снимками с мобильного устройства, незаметно копируют данные.