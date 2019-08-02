Хакер нашел лучший способ уберечься от слежки, чем заклеивание камеры смартфона

По словам хакера, существует более изящный способ защиты информации — настройки permissions Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Предложение Роскачества заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке выглядит смешным, но является эффективным, хотя есть и другие — более изящные — способы «цифровой гигиены». Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил хакер Александр Варской.

«Предложение [Роскачества] выглядит смешно. Однако данная мера очень эффективна. Она настолько же эффективна, как кража банкомата с помощью экскаватора — тоже будет эффективно, просто неизящно», — отметил эксперт. По его словам, среди других способов защиты своего контента можно выделить настройки permissions — параметров доступа определенных приложений к камерам и микрофонам.

Он отметил, что в чужом видео- и аудиоконтенте заинтересованы прежде всего крупные компании и спецслужбы, а также мошенники. «В последнее время корпорации все чаще обмениваются друг с другом нашими данными в режиме сделок без нашего ведома. Спецслужбы могут отбирать объекты слежки по нескольким принципам: от внутренней директивы „следим за этим“ до частного интереса», — сказал Варской.

Как писало «URA.RU», ранее Роскачество выступило с рядом рекомендаций пользователям смартфонов и ноутбуков по соблюдению «цифровой гигены». Так, россиянам предложили заклеивать камеры и микрофоны на устройствах. «Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома», — подчеркнули в ведомстве.