Главу тюменского Росприроднадзора проводили на пенсию без почестей, которые ей положены

Формально Мария Мартынчук была уволена по достижению 65-летнего возраста Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Руководитель тюменского управления Росприроднадзора Мария Мартынчук вышла 2 августа на пенсию без обычных для отставки почестей. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Формально была уволена по достижению 65-летнего возраста, никаких благодарностей и наград перед отставкой не получила», — рассказал инсайдер. Заместителем руководителя управления является Ирина Антипкина — станет ли она преемником Мартынчук, пока неизвестно. Получить оперативный комментарий от пресс-служб тюменского ведомства и федерального Росприроднадзора не удалось — там не ответили на звонки корреспондента.

Мартынчук возглавляла тюменское управление с 2008 года. Ее отставка совпала по времени с реформой структуры Росприроднадзора, инициированной Минприроды России. Агентство ранее сообщало, что в результате изменений могут исчезнуть территориальные управления в ХМАО-Югре и на Ямале, руководителям которых прочили отставку.