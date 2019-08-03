Путин разрешил шпионские устройства, из-за которых чуть не посадили курганского фермера

Президент России Владимир Путин подписал законы, дающие определения «специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации». Документы публикует официальный портал правовой информации.
Документ исключает из понятия шпионской техники «находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации».
В законе уточняется, что исключение составляют механизмы, которым «преднамеренно путем доработки или иным способом добавлены новые свойства», с помощью которых можно получать информацию о личной жизни, коммерческой деятельности или гостайне. Производство и покупка таких средств сейчас наказывается лишением свободы до четырех лет, пишет RT.
В 2017 году на курганского фермера, многодетного отца Евгения Васильева было заведено уголовное дело из-за GPS-маячка, купленного на AliExpress. С помощью устройства мужчина следил за своей коровой. Ему предъявили обвинение в шпионаже. О случае рассказали на пресс-конференции Владимиру Путину, он пообещал разобраться в ситуации. Позже дело фермера-«шпиона» закрыли, напоминает телеканал 360.