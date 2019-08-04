В ФБК схему отмыва миллиарда мог придумать уральский соратник Навального

В правоохранительных органах считают, что незаконное финансирование региональных штабов шло через структуры, учрежденные Леонидом Волковым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отмывание одного млрд рублей в некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) могло происходить под прикрытием президентской кампании Алексея Навального в прошлом году. Активным помощником выступал руководитель предвыборного штаба несостоявшегося кандидата, бывший депутат думы Екатеринбурга (с 2009 по 2013 годы) Леонид Волков.

В ФБК, как считает следствие, шло незаконное финансирование региональных штабов через структуры, учрежденные Волковым, пишет RT со ссылкой на источники. Руководство фонда получало наличными большие суммы ассигнований от неизвестных, а затем сотрудники вносили эти деньги как личные пожертвования на счета фонда и аффилированных структур. Как писало «URA.RU», следователи полагают, что с января 2016 по декабрь 2018 года причастные к ФБК люди получили от третьих лиц деньги, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». В настоящий момент СК устанавливает личности причастных к преступлению. Следователи также намерены выяснить, откуда ФБК получил средства.

В июле главный редактор Агентства федеральных расследований Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить финансовую деятельность Волкова и Навального. По данным журналиста они во время президентской компании могли присвоить себе более 41 млн рублей с криптосчетов.