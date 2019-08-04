Сенатор назвал плюсы для России от эмиграции половины жителей Украины

Демографическая ситуация в России улучшится благодаря массовой эмиграции жителей Украины, о которой ранее заявлял глава украинского МИД Павел Климкин. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Русскоговорящая часть украинцев будет стремиться в Россию. Здесь им легче будет приспособиться, ментальность близка, родственников много», — приводит слова Джабарова радиостанция «Говорит Москва». По мнению российского политика, «резервом» для пополнения населения страны станут жители, которые остались на территории Украины после развала Советского Союза.
Людям, которые будут переезжать в европейские страны, нужно понимать, что в Европе они будут «второсортными». «В той же Польше им дают работу, которую поляки делать не хотят», — говорит Джабаров, отмечая, что сами поляки в поисках лучшей жизни уезжают в Великобританию и северную Европу.
Ранее Климкин предрек массовый отток жителей Украины за рубеж. По его словам, за несколько лет половина украинцев будет жить в Европе.