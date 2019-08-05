У россиян выросли траты на отдых внутри страны

Сочи в любое время года остаются самым популярным местом отдыха россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расходы россиян на отечественных курортах и в туристических поездках по городам РФ выросли на 10-15% по сравнению с 2018 годом, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он отметил, что средняя стоиомть отдыха на одного человека внутри страны сейчас составляет 46 тысяч рублей, тогда как год назад эти траты составляли 43 тысячи.

Представитель РСТ сообщил «Известиям», что повышение ценника на отдых связано с ростом цен в целом, а также с более высокими запросами среди туристов. Сейчас россияне активно выбирают гастрономический, спортивный и экстремальный туры.

Самыми популярными направлениями для россиян остаются Сочи, Крым, Санкт-Петербург и Москва. Также туристы часто посещают Татарстан, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую области, а также Ставропольский и Пермский края.