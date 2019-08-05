Новым генконсулом США в Екатеринбурге станет женщина

Место нынешнего генконсула США в Екатеринбурге Пола Картера займет женщина. Об этом «URA.RU» сообщил осведомленный источник.
Срок полномочий Картера истекает в августе, сообщил агентству главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. Ранее на своей странице в Facebook он анонсировал интервью с дипломатом, в котором генконсул «подводит итоги своей работы, которая пришлась на один из самых сложных периодов двусторонних отношений в истории».
По данным источника «URA.RU», американская сторона уже определилась с преемником Картера — им станет женщина, но ее имя пока не называется. Также замена найдена и для консула по политическим и экономическим вопросам Джона Такера — его должность также достанется женщине.
Получить комментарий в генконсульстве США в Екатеринбурге оперативно не удалось — там попросили направить запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
Пол Картер начал работать в Екатеринбурге в августе 2017 года. С 1996 года является дипломатом Госдепа США, ранее трудился в американском посольстве США в Коломбо — в зоне его ответственности были Шри Ланка и Мальдивы. С 2000 по 2003 год Картер служил в политическом отделе посольства США в Москве. Он также работал в отделах Госдепартамента по России, Украине, Польше и в посольстве США в Варшаве.