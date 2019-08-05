Сходил за ножом и вернулся: появились детали убийства сотрудника ФСБ в Кургане

Мужчина хотел наказать обидчика Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Убийство сотрудника ФСБ в Кургане в ночь на 3 августа произошло не во время потасовки, а спустя некоторое время после нее. Злоумышленник успел сходить за ножом, а затем вернуться, чтобы наказать обидчика, рассказали «URA.RU» собственные источники.

«После драки один из участников конфликта ушел, но оказалось, что он ушел за ножом. Спустя какое-то время он вернулся и напал на своего оппонента, который этого не ожидал», — рассказал собеседник агентства. Потерпевшему нанесли несколько ударов, которые оказались смертельными. «Нападавшего задержали по горячим следам уже через два-три часа», — добавил инсайдер.

В следственном управлении СК России по региону подтвердили «URA.RU», что подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Другие подробности в ведомстве не раскрывают, ссылаясь на интересы следствия. В пресс-службе УФСБ происшествие также не комментируют.

Потасовка, в результате которой погиб сотрудник ФСБ, произошла в ночь на субботу в курганском ночном заведении Play Cafe. В полиции заявляли, что это был бытовой конфликт. Позже один из сотрудников кафе заявил, что заведение не имеет к убийству никакого отношения, так как потасовка произошла не в Play Cafe, а через дорогу от него.