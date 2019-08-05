Кандидатов в тюменскую облдуму поймали на обмане избирателей

Коммунист Анатолий Княжев «забыл» указать в декларации больше 100 тысяч рублей дохода Фото: Ткачук Дмитрий © URA.RU

Кандидаты в депутаты тюменской облдумы Максим Карпиков (выдвинут «Справедливой Россией») и Анатолий Княжев (КПРФ) указали неверные сведения о своих доходах. Информация об этом размещена на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

Согласно тексту документа, Карпиков не указал 124,7 тыс. рублей дохода за 2018 год, а Княжев — 101,7 тыс. рублей за тот же период. Кроме того, коммунист не заявил о том, что владеет земельным участком в 679 кв. метров. Ранее «URA.RU» сообщало, что у Княжева есть большие долги за коммунальные услуги.

«Никаких санкций в отношении нарушителей не будет. Но информация о нарушениях, в соответствии с законом, должна быть доведена до избирателей. В часности, она будет присутствовать на плакатах, размещенных на избирательных участках», — рассказал агентству секретарь облизбиркома Андрей Николаев. Получить оперативный комментарий от Княжева и Карпикова не удалось — на момент публикации материала они не ответили на запросы.

В целом, Карпиков за 2018 год заработал 470 тыс. рублей, а Княжев 674 тысячи рублей. Кандидат от ЛДПР, депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев отчитался о доходе в 2,7 млн рублей. Выдвинутый единороссами гендиректор компании «Мостострой-11» Николай Руссу получил в прошлом году более 80 млн рублей.

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут 8 сентября. Место стало вакантным после того, как депутат Олег Чемезов стал замом губернатора Свердловской области.