Сотни человек эвакуировали после взрыва боеприпасов на военных складах в Сибири

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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
Спасатели проводят работы по эвакуации гражданФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Красноярском крае спасатели начали проводить эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов, расположенных рядом с местом взрыва боеприпасов в воинской части. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Ачинского района Красноярского края.

«Да, действительно у нас проводится эвакуация проводится в поселке Каменка и еще двух небольшим близлежащих населенных пунктах, туда направлены автобусы, всем этим занимается министерством по делам чрезвычайных ситуаций, больше информации дать вам не могу», — заявили агентству районные власти.

По данным пресс-службе правительства Красноярского края, в общей сложности эвакуировано более 300 человек. Глава региона Александр Усс в ближайшее время намерен лично выехать не место ЧП. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю отмечают, что для ликвидации пожара на место событий направлены два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошел пожар в воинской части № 74008. На территории части горит склад боеприпасов, слышны взрывы. Люди стихийно покидают населенный пункт. К месту происшествия стянуты экстренные службы. Очевидцы делятся фотографиями и видео пожара в соцсетях.

По предварительным данным, ранения в результате ЧП получили два человека после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на медиков.

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