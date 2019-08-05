Суд арестовал блогера, который призывал убивать детей силовиков

Суд до 3 октября арестовал блогера Владислава Синицу, который обвиняется в призыве убивать детей полицейских, которые осуществляли жесткие задержания на оппозиционных митингах в Москве.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Синицы меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает ТАСС слова судьи Катерины Кириченко.
Ранее 30-летний Синица под псевдонимом Максим Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором говорил, что полицейские могут потерять детей, а потом получить кассету со снафф-видео — записями реальных убийств.
В отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В Москве 27 июля и 3 августа прошли незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных политиков. На акциях было задержано более полутора тысяч человек.
Сообщалось, что по факту противоправных действий в отношении правоохранителей возбуждено три уголовных дела.