Суд арестовал блогера, который призывал убивать детей силовиков

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Резкая запись в соцсети привела к аресту и возбуждению уголовного делаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд до 3 октября арестовал блогера Владислава Синицу, который обвиняется в призыве убивать детей полицейских, которые осуществляли жесткие задержания на оппозиционных митингах в Москве.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Синицы меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает ТАСС слова судьи Катерины Кириченко.

Ранее 30-летний Синица под псевдонимом Максим Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором говорил, что полицейские могут потерять детей, а потом получить кассету со снафф-видео — записями реальных убийств.

В отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных политиков. На акциях было задержано более полутора тысяч человек.

Сообщалось, что по факту противоправных действий в отношении правоохранителей возбуждено три уголовных дела.

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