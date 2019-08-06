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Пропавшая на Ямале 83-летняя пенсионерка оказалась звездой шахмат

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Спасатели ищут Нину Калугину в лесуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пропавшая в лесу пенсионерка Нина Калугина оказалась известной шахматисткой в городе Лабытнанги (ЯНАО). Женщину 1935 года рождения сейчас ищут специалисты салехардского отряда госучреждения «Ямалспас». Она почти неделю назад предположительно ушла за грибами, но так и не вернулась.

Сообщение об инциденте поступило в муниципальную единую дежурную диспетчерскую службу 3 августа. В поисках женщины принимают участие более 50 человек: 36 специалистов «Ямалспаса», а также 20 сотрудников УФСИН, родственники и неравнодушные горожане, передает издание «Север Пресс». Во время работ также используется квадрокоптер.

Нина Калугина является членом российской и международной шахматных федераций. Она участвовала в различных турнирах городского масштаба и других соревнованиях. Несмотря на преклонный возраст, женщине удалось занять 10 место на 1-м этапе «Кубка города Лабытнанги по быстрым шахматам турнир В».

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Ямалспаса» не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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