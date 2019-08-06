Пропавшая на Ямале 83-летняя пенсионерка оказалась звездой шахмат

Пропавшая в лесу пенсионерка Нина Калугина оказалась известной шахматисткой в городе Лабытнанги (ЯНАО). Женщину 1935 года рождения сейчас ищут специалисты салехардского отряда госучреждения «Ямалспас». Она почти неделю назад предположительно ушла за грибами, но так и не вернулась.
Сообщение об инциденте поступило в муниципальную единую дежурную диспетчерскую службу 3 августа. В поисках женщины принимают участие более 50 человек: 36 специалистов «Ямалспаса», а также 20 сотрудников УФСИН, родственники и неравнодушные горожане, передает издание «Север Пресс». Во время работ также используется квадрокоптер.
Нина Калугина является членом российской и международной шахматных федераций. Она участвовала в различных турнирах городского масштаба и других соревнованиях. Несмотря на преклонный возраст, женщине удалось занять 10 место на 1-м этапе «Кубка города Лабытнанги по быстрым шахматам турнир В».
Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Ямалспаса» не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.