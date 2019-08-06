Росстат назвал продукты, которые подорожали больше всего

Крупы, куриное мясо, яблоки и сыр подорожали больше других продуктов в июле 2019 года. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
«Сезонное удешевление плодоовощной продукции оказало существенное влияние на рост цен в июле», — указывает причину ведомство. Стоимость яблок выросла на 5,3%, апельсинов — на 1,3%. Пшено подорожало на 2,3%, шлифованный рис — на 1,1%, овсяная и перловая крупа — на 0,9%. Куриное мясо стало стоить больше на 1%, мясные консервы для детского питания — на 0,8%, куриные окорочка — на 0,7%, свинина — на 0,6%. Российский сыр и брынза подорожали на 1,4%. При этом снижение цен коснулось гречневой крупы, огурцов и капусты.
Ранее Росстат сообщал, что в стране впервые за два года снизились цены на продукты — на 0,1%. «URA.RU» выяснило, что снижение общего уровня цен на товары летом это обычное явление, причина которому — новый урожай. Эксперт Сергей Жаворонков заверил, что за этим явлением последует сезонное повышение цен.