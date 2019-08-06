В Зауралье раскрыли, как Шумков потратил 25 млн рублей перед выборами

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков успел за июль потратить более половины своего избирательного фонда, который насчитывал 50 млн рублей. Деньги Шумкова пошли в том числе на направления, которые не использовали другие кандидаты в губернаторы — на консультации и «иные работы». Отчет о расходах кандидатов размещен на сайте избиркома.
Согласно отчету, на 31 июля на счету Шумкова осталось 24,6 млн рублей. Причем большую часть средств избирательного фонда он потратил в последние дни июля. Так, 29 и 30 июля 5,4 млн рублей было израсходовано на изготовление печатной продукции. Еще 5 млн, начиная с 26 июля, ушло на оплату «других работ/услуг», также 2,5 млн рублей были потрачены на оплату информационных и консультативных услуг.
На избирательный счет кандидата на пост губернатора Курганской области от партии «Справедливая Россия» Татьяны Майбороды поступили 4,8 млн рублей, из них она потратила лишь чуть более 44 тысяч рублей. Еще 2,4 млн рублей ей пришлось вернуть из-за неправильно указанных реквизитов.
На счету коммуниста Якова Сидорова 450 тысяч рублей, из них на изготовление агитационных материалов он израсходовал 241 тысячу рублей.
На счету у кандидата от ЛДПР Юрия Ярушина — немногим более трех миллионов рублей. К концу июля он успел потратить на изготовление агитационных материалов около двух миллионов рублей.
В Курганской области выборы губернатора состоятся 8 сентября.