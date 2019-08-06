Директор ЦУМа умерла от той же болезни, что Началова

За несколько часов до смерти директор ЦУМа Алла Вербер была доставлена в больницу с заражением крови. Об этом в своем telegram-канале написала телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на родственников светской львицы.
«Алла Вербер стало плохо вчера вечером. <…> Ее отвезли в больницу с диагнозом „сепсис“ — заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей», — рассказала Собчак.
Она добавила, что Вербер за последний год год дважды перенесла воспаление легких. «А ведь я была на ее 60-летии в прошлом году в „Барвиха Лакшери Вилладж“ и видела успешную и яркую женщину!» — сообщила Собчак.
Как писало «URA.RU», о смерти Вербер стало известно несколько часов назад. Последние дни предпринимательница провела в итальянском городе Форте-дей-Марми. В марте этого года от аналогичного диагноза — сеписа — скончалась певица Юлия Началова. Предполагается, что артистка была бы жива, если бы согласилась вовремя ампутировать палец на ноге.